Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи. Принц Уильям наградил игрока «МЮ»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд официально стал кавалером Ордена Британской империи.
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд официально стал кавалером Ордена Британской империи.
Форвард сборной Англии еще в октябре 2020 года был отмечен за кампанию по бесплатному питанию для детей.
Сегодня Принц Уильям, наследник британского престола, провел церемонию вручения наград в Виндзорском замке. 24-летний англичанин и его мать Мелани, в честь которой назвали склад продовольственного банка за ее работу в области искоренения продовольственной бедности, посетили это мероприятие.