СМИ: Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед», если клуб не выйдет в ЛЧ

По информации Daily Express, 36-летний форвард может покинуть клуб, если он не сумеет попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Форвард не намерен играть в Лиге Европы или Лиге Конференций, если манкунианцы туда попадут. Отмечается, что Роналду также недоволен работой тренера Оле-Гуннара Сульшера.