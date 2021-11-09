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18:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Роналду намерен покинуть «Манчестер Юнайтед», если клуб не выйдет в ЛЧ

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду намерен покинуть английский клуб, если он не попадает в Лигу чемпионов по итогам сезона-2021/22.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

По информации Daily Express, 36-летний форвард может покинуть клуб, если он не сумеет попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Форвард не намерен играть в Лиге Европы или Лиге Конференций, если манкунианцы туда попадут. Отмечается, что Роналду также недоволен работой тренера Оле-Гуннара Сульшера.

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Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в августе, перейдя в английский клуб из «Ювентуса». В текущем сезоне португалец провел за «Юнайтед» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять голов. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своем активе 17 очков после 11 туров.

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