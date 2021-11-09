Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.11
Милан
Интер
11
Футбол. Зарубежный
7.11
Бетис
Севилья
02
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Россия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Грузия
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Армения
Северная Македония
Все события
19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Аталанте» отреагировали на информацию об уходе Алексея Миранчука

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори прокомментировал информацию о возможном уходе российского полузащитника Алексея Миранчука из итальянской команды.

АталантаЧемпионат Италии: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Это фейковые новости. Об Алексее мы ни с кем не говорили и не намерены его отпускать», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет клуб из Бергамо. Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. Миранчук готов перейти в «Торино», «Сассуоло» или «Сампдорию». Главными претендентами на Миранчука назывались «Торино» и «Сассуоло».

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
10Федор Емельяненко вернулся и нокаутировал Джонсона в Москве
9«Зенит» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь