Текущие события
Футбол. Зарубежный
7.11
Бетис
Севилья
02
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Россия
Кипр
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Азербайджан
Люксембург
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Грузия
Швеция
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Армения
Северная Македония
Футбол. Чемпионат мира
11.11
Мальта
Хорватия
Все события
22:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Первый после Аршавина. Русский вратарь будет тренироваться с основой «Арсенала»

У Алексея Рохаса Федорущенко необычная судьба. И три гражданства.

Арсенал
РоссияЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Думаете, что знаете всех российских вратарей? Похоже, что нет. В лондонском «Арсенале» прямо сейчас растёт очередной талант. По информации «Спорт-экспресса», 16-летний Алексей Рохас Федорущенко в ближайшее время приступит к тренировкам с основой «канониров». Рассказываем, кто это такой.

Почему Алексей Федорущенко ещё и Рохас?

Читайте также
Громил Моуриньо и играл в «Челси». Кто такой вратарь сборной Хайкин

Федорущенко — необычный футболист. Отец — колумбиец, мать — русская. А родился Алексей в Англии, в нескольких десятках километров от Лондона. Итог: у вратаря сразу три гражданства. Редкое сочетание, хотя в сборной России похожий игрок уже есть, и это тоже голкипер. Только Никита Хайкин, в отличие от юного коллеги по амплуа, гражданин не Колумбии, а Израиля.

Кстати, Рохас — это вторая фамилия. Отца Алексея зовут Фернандо. А ещё у юного вратаря есть брат — Ромео младше его на два года. Вы удивитесь, но в столь юном возрасте он невероятно деловой. Ромео связывается с компаниями и представляет интересы брата.


Основная информация о Федорущенко — из его интервью. В «Арсенале» Алексей оказался не сразу. Перед этим он тренировался в футбольных центрах «Норвича», «Кристал Пэлас», «Челси» и «Уотфорда». Затем Федорущенко попал в «Арсенал», там его высоко оценили и подписали двухлетний контракт. Впоследствии соглашение продлили ещё на два сезона — до конца нынешней кампании. По словам Алексея, в октябре этого года клуб должен был решить, начать ли выплачивать ему стипендию. Чем всё закончилось, пока неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кстати, контракт у Федорущенко не только с «Арсеналом». У юного футболиста есть договор с известным производителем экипировки. И, похоже, это практически уникальная история для его возраста. По словам Юлии, матери Алексея, в Англии это большая редкость: «Мы не знаем ни одного футболиста из нашего окружения, из юношеской команды “Арсенала”, кому предложили бы контракт на таких условиях. Его выделили из толпы».

Самое главное. Что насчёт сборной России?

Федорущенко в своём возрасте уже знаком с международным футболом. Он ездил на сборы юношеской сборной Англии, куда вызывают кучу игроков и в ходе знакомства выбирают лучших. А потом Алексея вызвали в колумбийскую команду. Там его тепло приняли, а местные СМИ даже дали прозвище — Эль Русо (русский). За юношескую сборную Колумбии Федорущенко провёл несколько товарищеских матчей, однако потом всё обрубилось из-за пандемии коронавируса. Но за Алексеем в Южной Америке всё ещё следят, на него рассчитывают. Несмотря на такую любовь, родители вратаря надеются, что их сын в будущем сыграет за Россию. Интересно, что Алексей бывал в нашей стране намного чаще, чем в Колумбии.

Самое главное — Федорущенко заинтересован в игре за сборную России.

В уже упомянутом интервью он сказал следующее: «В августе прошлого года разместил на сайте РФС резюме и ссылку на моё видео. Через день позвонил Сергей Пестряков, он занимается селекцией. Завязалась переписка. С тех пор мы на связи. Меня хотели пригласить на несколько сборов — в Турцию, Санкт-Петербург и Испанию. Но из-за ковида не получилось».

Федорущенко — первый русский в «Арсенале» со времён Андрея Аршавина. Хочется верить, что Алексея ждёт большая карьера в Европе. И в сборной России, конечно же.

Михаил Рождественский

Читайте также
 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
Фоторепортажи
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
8«Барселона» — «Реал»: главное о новом класико
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь