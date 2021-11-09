Сульшера поддерживает большинство боссов «МЮ». Переговоров с другими тренерами нет

По данным инсайдера Фабрицио Романо, большинство членов совета директоров «МЮ» поддерживает норвежца. Изменить ситуацию личным вмешательством может лишь совладелец «МЮ» Джоэл Глейзер, но от него пока не поступало никаких сигналов.

Прошло три дня после поражения в манчестерском дерби, но «Юнайтед» до сих пор не контактировал с другими тренерами. Сейчас у клуба нет переговоров ни с кем.