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9 ноября, источник: Sports.Ru

Сульшера поддерживает большинство боссов «МЮ». Переговоров с другими тренерами нет

Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.

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Источник: AP 2021

По данным инсайдера Фабрицио Романо, большинство членов совета директоров «МЮ» поддерживает норвежца. Изменить ситуацию личным вмешательством может лишь совладелец «МЮ» Джоэл Глейзер, но от него пока не поступало никаких сигналов.

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Прошло три дня после поражения в манчестерском дерби, но «Юнайтед» до сих пор не контактировал с другими тренерами. Сейчас у клуба нет переговоров ни с кем.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 12 последних матчей. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, на 5 очков отставая от четвертого места и на 9 — от первого.

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