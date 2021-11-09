Сульшера поддерживает большинство боссов «МЮ». Переговоров с другими тренерами нет
Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.
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Руководство «Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять Оле-Гуннара Сульшера с поста главного тренера команды.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, большинство членов совета директоров «МЮ» поддерживает норвежца. Изменить ситуацию личным вмешательством может лишь совладелец «МЮ» Джоэл Глейзер, но от него пока не поступало никаких сигналов.
Прошло три дня после поражения в манчестерском дерби, но «Юнайтед» до сих пор не контактировал с другими тренерами. Сейчас у клуба нет переговоров ни с кем.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 12 последних матчей. Команда занимает 6-е место в таблице АПЛ, на 5 очков отставая от четвертого места и на 9 — от первого.