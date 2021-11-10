Джеррард к пятнице возглавит «Астон Виллу»

«Стивен Джеррард готов принять предложение директора “Астон Виллы” на этой неделе. Клуб близок к согласованию размера компенсации с “Рейнджерс”. Он должен вступить в должность к пятнице. Дальше будет больше», — написал Азула.

Также журналист рассказал о том, что Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории английского клуба, но поменяет место работы «не ради финансовой выгоды».