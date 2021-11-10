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00:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джеррард к пятнице возглавит «Астон Виллу»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард на этой недели возглавить «Астон Виллу», сообщает Хамиша Азула в Twitter.

Астон Вилла
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Источник: Reuters

«Стивен Джеррард готов принять предложение директора “Астон Виллы” на этой неделе. Клуб близок к согласованию размера компенсации с “Рейнджерс”. Он должен вступить в должность к пятнице. Дальше будет больше», — написал Азула.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также журналист рассказал о том, что Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории английского клуба, но поменяет место работы «не ради финансовой выгоды».

Руководство «Астон Виллы» 7 ноября отправило в отставку Дина Смита с поста главного тренера. Бирмингемцы с 10 очками занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

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