Конте — о зарплате в «Тоттенхэме»: Я работаю на топ-уровне, поэтому мне много платят

«Является ли моя зарплата ударом по карману? Я думаю, что это удар, большой удар для того, кто меня приглашает. Свою работу я делаю на топ-уровне, поэтому у меня большая зарплата», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Также тренер рассказал о целях команды на сезон.

«Борьба за топ-4 — это вызов. Премьер-лига — очень сложный турнир. Мы попытаемся отдавать максимум в каждой игре и хорошо выступать в Лиге конференций», — добавил Конте.

2 ноября 52-летний специалист возглавил «Тоттенхэм». Контракт с Конте рассчитан до лета 2023 года и предусматривает возможность продления еще на сезон.