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09:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Конте — о зарплате в «Тоттенхэме»: Я работаю на топ-уровне, поэтому мне много платят

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал информацию о своей зарплате в размере 17,5 миллиона евро в английском клубе.

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Источник: AP 2021
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«Является ли моя зарплата ударом по карману? Я думаю, что это удар, большой удар для того, кто меня приглашает. Свою работу я делаю на топ-уровне, поэтому у меня большая зарплата», — приводит слова Конте La Gazzetta dello Sport.

Также тренер рассказал о целях команды на сезон.

«Борьба за топ-4 — это вызов. Премьер-лига — очень сложный турнир. Мы попытаемся отдавать максимум в каждой игре и хорошо выступать в Лиге конференций», — добавил Конте.

2 ноября 52-летний специалист возглавил «Тоттенхэм». Контракт с Конте рассчитан до лета 2023 года и предусматривает возможность продления еще на сезон.

«Шпоры» после 11 туров чемпионата Англии занимают 8-е место в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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