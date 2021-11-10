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12:34 (мск), источник: Sports.Ru

Травма Фати оказалась не столь серьезной. Он пропустит меньше 3 недель

Травма вингера «Барселоны» Анссумане Фати оказалась не такой серьезной, как предполагалось изначально.

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Источник: Reuters

19-летний хавбек получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра в матче с «Сельтой» (3:3). Ранее сообщалось, что игрок пропустит не менее месяца, однако, по данным Mundo Deportivo, восстановление займет меньше трех недель.

Фати, пропустивший почти год из-за травмы, вернулся в строй в сентябре этого года. Он принял участие в пяти матчах Ла Лиги и забил три гола.

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