Травма Фати оказалась не столь серьезной. Он пропустит меньше 3 недель

19-летний хавбек получил повреждение двуглавой мышцы левого бедра в матче с «Сельтой» (3:3). Ранее сообщалось, что игрок пропустит не менее месяца, однако, по данным Mundo Deportivo, восстановление займет меньше трех недель.

Фати, пропустивший почти год из-за травмы, вернулся в строй в сентябре этого года. Он принял участие в пяти матчах Ла Лиги и забил три гола.