Возвращение Месси в «Барселону»: почему это возможно при Хави и за что он увольняет сотрудников клуба

С 9 ноября Хави начал работу на посту главного тренера «Барселоны». И всего за сутки он успел показать, что собирается вытягивать родной клуб из ямы самыми радикальными способами.

«Вы способны на большее. Выигрывая 3:0 к перерыву, вы не имеете права дать сопернику сравнять. Это недопустимо», — такие слова Хави произнес перед первой своей тренировкой. За несколько дней до нее «Барса» упустила победу над «Сельтой», хотя вела 3:0.

В первый же день работы Хави был опубликован список изменений, касающийся внутренней кухни клуба:

Отныне футболисты должны приезжать на тренировку за 1,5 часа до ее начала. Тренерский штаб — за 2. По мнению Хави футболисты должны успеть приехать, позавтракать, провести дополнительные занятия и настроиться на работу.

Питание игроков берется под тотальный контроль. В ближайшие дни тренерский штаб изучит рацион футболистов и под каждого будет разработана диета. Питаться футболисты будут под контролем специалистов.

Игрокам запрещается допоздна находиться за пределами дома за 48 часов до игры. Теперь чтобы даже выехать за пределы города, потребуется специальное разрешение тренерского штаба.

Запрещены занятия рискованными видами спорта — теперь никакого серфинга и поездок на электровелосипедах. В общем, полный контроль досуга спортсменов.

Важное — возвращение системы штрафов, которая была отменена после ухода Луиса Энрике. За повторные нарушения сумма будет расти в геометрической прогрессии.

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Все эти меры направлены не только на восстановление дисциплины и субординации в команде, но и призваны вернуть игроков в спортивный тонус, а также избавиться от затяжной эпидемии травм.

По той же причине по инициативе Хави уже уволены тренер по физподготовке Хуанхо Брау и физиотерапевт Альберт Роке. Их место заняли Иван Торрес и Карлес Ногейра, с которым Хави работал в «Аль-Садде».

Mundo Deportivo пишет, что также Хави изменит программу тренировок для предотвращения травм. Помимо контроля питания введены длинные утренние сессии, в которых будут проводиться оригинальные упражнения по укреплению мышц. Также для каждого футболиста будет расписан план индивидуальных занятий.

Следит Хави и за медиа имиджем клуба — по этой части уже тоже введен ряд правил. Кроме того, недавно тренер запретил своему бывшему партнеру по команде Жерару Пике давать интервью в телевизионном ток-шоу. Как пишет Marca, Хави хочет, чтобы Пике меньше светился на таких мероприятиях и был более сосредоточен на делах команды.

Появились и первые слухи по поводу трансферов. Как пишет в твиттере авторитетный инсайдер Николо Скира, Хави и президент «Барсы» Жоан Лапорта рассматривают возвращение в клуб Дани Алвеса. Бразильцу уже 38 лет, но оба думают, что он сможет многому научить молодых игроков команды. Плюс у Алвеса сложилась неприятная история с «Сан-Паулу» — он отказывается возвращаться в расположение клуба, пока с ним не рассчитаются по долгам.

Ну, а самое интересное — возможное возвращение Месси.

Marca пишет, что между Лео и Лапортой отношения испортились после неоднозначных слов президента об уходе аргентинца. Но возвращение Хави может изменить ситуацию и спровоцировать возвращение Месси. У Лео пока не складывается в Париже, а контракт истекает летом 2023 года. Вероятно, аргентинец вернется в клуб уже на других условиях и не в статусе живой иконы, которой на поле дозволено все.