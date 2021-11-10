Возвращение Месси в «Барселону»: почему это возможно при Хави и за что он увольняет сотрудников клуба
Клуб живет по новым правилам.
С 9 ноября Хави начал работу на посту главного тренера «Барселоны». И всего за сутки он успел показать, что собирается вытягивать родной клуб из ямы самыми радикальными способами.
«Вы способны на большее. Выигрывая 3:0 к перерыву, вы не имеете права дать сопернику сравнять. Это недопустимо», — такие слова Хави произнес перед первой своей тренировкой. За несколько дней до нее «Барса» упустила победу над «Сельтой», хотя вела 3:0.
В первый же день работы Хави был опубликован список изменений, касающийся внутренней кухни клуба:
Все эти меры направлены не только на восстановление дисциплины и субординации в команде, но и призваны вернуть игроков в спортивный тонус, а также избавиться от затяжной эпидемии травм.
По той же причине по инициативе Хави уже уволены тренер по физподготовке Хуанхо Брау и физиотерапевт Альберт Роке. Их место заняли Иван Торрес и Карлес Ногейра, с которым Хави работал в «Аль-Садде».
Mundo Deportivo пишет, что также Хави изменит программу тренировок для предотвращения травм. Помимо контроля питания введены длинные утренние сессии, в которых будут проводиться оригинальные упражнения по укреплению мышц. Также для каждого футболиста будет расписан план индивидуальных занятий.
Следит Хави и за медиа имиджем клуба — по этой части уже тоже введен ряд правил. Кроме того, недавно тренер запретил своему бывшему партнеру по команде Жерару Пике давать интервью в телевизионном ток-шоу. Как пишет Marca, Хави хочет, чтобы Пике меньше светился на таких мероприятиях и был более сосредоточен на делах команды.
Появились и первые слухи по поводу трансферов. Как пишет в твиттере авторитетный инсайдер Николо Скира, Хави и президент «Барсы» Жоан Лапорта рассматривают возвращение в клуб Дани Алвеса. Бразильцу уже 38 лет, но оба думают, что он сможет многому научить молодых игроков команды. Плюс у Алвеса сложилась неприятная история с «Сан-Паулу» — он отказывается возвращаться в расположение клуба, пока с ним не рассчитаются по долгам.
Marca пишет, что между Лео и Лапортой отношения испортились после неоднозначных слов президента об уходе аргентинца. Но возвращение Хави может изменить ситуацию и спровоцировать возвращение Месси. У Лео пока не складывается в Париже, а контракт истекает летом 2023 года. Вероятно, аргентинец вернется в клуб уже на других условиях и не в статусе живой иконы, которой на поле дозволено все.
Хави строит новую команду по новым правилам. И Месси надо быть готовым, что исключений по требованиям тут не будет ни для кого. Даже для него.