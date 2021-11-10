Андрей Шевченко объяснил, почему решил возглавить «Дженоа»

«Это очень важный момент в моей тренерской карьере. Хочу поблагодарить владельца клуба Джоша Уондера и проект “Дженоа” за то, что вернули меня в Италию — страну, с которой у меня есть особая связь. “Дженоа” — важный клуб. Этот проект мне небезразличен. Главная цель для нас прямо сейчас — остаться в Серии А. “Дженоа” — старейший клуб Италии, а это кое-что значит. Я надеюсь остаться здесь надолго.