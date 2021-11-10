«Монако» запросил за Головина € 46 млн

«Монако» оценил россиянина в € 46 млн для «Эвертона». Трансфер, запланированный на январь, может сорваться из-за высокой цены игрока. В услугах Головина лично заинтересован главный тренер ливерпульцев Рафаэль Бенитес. В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл 21 матч во французской Лиге 1 и совершил 14 результативных действий, забив пять мячей и отдав девять голевых передач.



В сезоне-2021/2022 Александр Головин провёл за «Монако» 16 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость полузащитника в € 28 млн.