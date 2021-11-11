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14:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрок «Баварии» может потерять 384 тысячи евро из-за отказа от вакцинации

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих может лишиться части зарплаты в связи с отказом от вакцинации от коронавируса, сообщает Bild.

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Источник: AP 2021

Накануне Киммиха вывели из состава национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 из-за контакта с одноклубником Никласом Зюле, который сдал положительный тест на коронавирус.

Киммих был вынужден отправиться на карантин, поскольку ранее отказался от вакцинации. «Бавария» вправе не выплачивать игроку зарплату за время его отсутствия: по данным источника, в результате недельного карантина Киммих может потерять 384 тысячи евро.

1 ноября парламент Германии принял закон, позволяющий работодателям не выплачивать зарплату невакцинированным сотрудникам, находящимся на карантине.

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