Игрок «Баварии» может потерять 384 тысячи евро из-за отказа от вакцинации

Накануне Киммиха вывели из состава национальной команды на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 из-за контакта с одноклубником Никласом Зюле, который сдал положительный тест на коронавирус.

Киммих был вынужден отправиться на карантин, поскольку ранее отказался от вакцинации. «Бавария» вправе не выплачивать игроку зарплату за время его отсутствия: по данным источника, в результате недельного карантина Киммих может потерять 384 тысячи евро.