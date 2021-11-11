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17:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Миранчук может стать первой покупкой Шевченко в «Дженоа»

Российский полузащитник Алексей Миранчук по-прежнему близок к уходу из «Аталанты» в зимнее трансферное окно. В борьбу за право подписания футболиста включился «Дженоа», информирует Calciomercato.

Торино
Дженоа
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Источник: РИА "Новости"

Согласно сведениям источника, Миранчук может стать первым приобретением новоиспечённого наставника «грифонов» Андрея Шевченко у руля команды. Руководство «Дженоа» готово выделить украинскому специалисту средства на укрепление состава. Шевченко всерьёз рассматривает кандидатуру Миранчука.

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Ранее сообщалось, что зимой Алексей Миранчук покинет «Аталанту». Российский футболист хочет уйти, так как ему нужна регулярная игровая практика. СМИ писали об интересе к хавбеку со стороны «Торино», «Сассуоло» и «Сампдории».

Напомним, Миранчук подписал контракт с «Аталантой» в сентябре 2020 года. Соглашение россиянина с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. За 39 матчей в составе «Аталанты» российский полузащитник забил семь голов и отдал три результативные передачи.

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