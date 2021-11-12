Премьер лига объявила расписание сезона 2022/23: футболисты останутся без отдыха

Будущий сезон начнется 6 августа 2022 года — это на неделю раньше обычного.

До 13 ноября, прежде чем АПЛ уйдет на перерыв в связи с Чемпионатом мира, будет сыграно 16 матчей.

Мундиаль стартует 21 ноября и закончится 18 декабря, матчи АПЛ в этот период проводится не будут.