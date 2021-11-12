Премьер лига объявила расписание сезона 2022/23: футболисты останутся без отдыха
Чемпионат Англии: таблица и календарь
В английской Премьер-лиге уже объявили ключевые даты в сезоне-2022\23, во время которого пройдет чемпионат мира.
В английской Премьер-лиге уже объявили ключевые даты в сезоне-2022\23, во время которого пройдет чемпионат мира.
Будущий сезон начнется 6 августа 2022 года — это на неделю раньше обычного.
До 13 ноября, прежде чем АПЛ уйдет на перерыв в связи с Чемпионатом мира, будет сыграно 16 матчей.
Мундиаль стартует 21 ноября и закончится 18 декабря, матчи АПЛ в этот период проводится не будут.
Соревнования возобновятся 26 декабря. Сезон 2022\23 закончится 28 мая 2023 года. Таким образом у футболистов ждет очень напряженный сезон, практически без отдыха.