Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Молдавия
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Северная Ирландия
Литва
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Дания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Андорра
Польша
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Англия
Албания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Венгрия
Сан-Марино
Все события
15:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем

Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро может завершить карьеру из-за проблем с сердцем, сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

По информацию, последние обследования показали, что проблемы с сердцем у 33-летнего аргентинца серьезнее, чем предполагалось изначально.

Врачи предупредили Агуэро о том, что он может больше не вернуться на поле.

30 октября нападающему стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Его заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии.

 Фанаты сборной России ушли в перерыве. Что за дикость
Невероятная драма в Токио! Российскую фигуристку в слезах унесли с катка прямо перед выступлением
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь