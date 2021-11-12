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15:53 (мск), источник: ТАСС

Футболист Иньеста заявил, что хочет вернуться в «Барселону»

ТАСС, 12 ноября. Футболист японского футбольного клуба «Виссел Кобе» Андрес Иньеста хочет вернуться в испанскую «Барселону», потому что чувствует потребность помогать другим.

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Источник: AP 2021

Комментарий испанского футболиста приводит радио El Mat de Catalunya.

«Я не знаю, что произойдет в будущем, но однажды я хотел бы вернуться в “Барселону”, не знаю в каком качестве. Хочу вернуться в свой дом, чтобы помогать другим. Не знаю, к чему я мог бы быть готов. Хотел бы получить лицензию тренера, но не знаю, буду ли я тренировать», — сказал Иньеста.

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Также испанец прокомментировал сложившуюся ситуацию в каталонском клубе. «Мне неприятно видеть “Барселону” такой, смотреть как страдают товарищи по команде, новички, которые не могут добиться желаемых результатов, и болельщики. Когда страдают те, кого вы любите — это больно», — отметил футболист.

«Барселона» не может победить в чемпионате Испании на протяжении четырех матчей подряд (две ничьи, два поражения) и с 17 очками в 12 матчах занимает девятое место в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «Барселона» занимает второе место в группе E, имея в активе 6 очков по итогам четырех туров. Команда уступает германской «Баварии» (12), опережает португальскую «Бенфику» (4) и украинское «Динамо» (1).

Иньесте 37 лет, с 2002 года он выступал за «Барселону», в 2018 году перешел в «Виссел Кобе». Испанец является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы. В составе Барселоны" он стал девятикратным чемпионом Испании, шестикратным обладателем Кубка Испании, семь раз выигрывал испанский Суперкубок, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды выигрывал Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, также Иньеста по разу выигрывал Кубок и Суперкубок Японии.

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