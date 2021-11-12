Тухель — лучший тренер октября в АПЛ. У «Челси» 4 победы с общим счетом 14:1 в том месяце

В прошлом месяце лондонская команда выиграла все четыре матча чемпионата, общий счет — 14:1.

Для немца это вторая награда лучшему тренеру месяца в Премьер-лиге — впервые он получил ее в марте этого года.

В турнирной таблице «Челси» занимает первое место с 26 очками, опережая «Манчестер Сити» на 3 балла.