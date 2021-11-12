Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
20:00
Молдавия
Шотландия
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Италия
Швейцария
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Северная Ирландия
Литва
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Австрия
Израиль
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Дания
Фарерские острова
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Андорра
Польша
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Англия
Албания
Футбол. Чемпионат мира
22:45
Венгрия
Сан-Марино
Все события
15:57 (мск), источник: Sports.Ru

Тухель — лучший тренер октября в АПЛ. У «Челси» 4 победы с общим счетом 14:1 в том месяце

Лучшим тренером октября в АПЛ признан возглавляющий «Челси» Томас Тухель.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

В прошлом месяце лондонская команда выиграла все четыре матча чемпионата, общий счет — 14:1.

Для немца это вторая награда лучшему тренеру месяца в Премьер-лиге — впервые он получил ее в марте этого года.

В турнирной таблице «Челси» занимает первое место с 26 очками, опережая «Манчестер Сити» на 3 балла.

Помимо Тухеля, на приз тренеру месяца претендовали Юрген Клопп («Ливерпуль», 2 победы и 2 ничьих), Дэвид Мойес («Вест Хэм», 3 победы и 1 поражение) и Патрик Виейра («Кристал Пэлас», 1 победа и 3 ничьих).

Челси
1:1
Первый тайм: 1:0
Бернли
 Год назад она чуть не погибла, а теперь возвращается в спорт
Самая сексуальная спортсменка по версии медиа. 18+
Фоторепортажи
110:5! «Ливерпуль» унизил «МЮ» на «Олд Траффорд»
11«Реал» обыграл «Барселону» на «Камп Ноу»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь