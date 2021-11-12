Лидеры «Кайрата», Тошич и вингер «Астаны». Пять звезд, которые могут покинуть КПЛ в этом году

Зоран Тошич, «Тобол»

Сезон сербского вингера в Костанае получился противоречивым. Из-за травм бывший игрок ЦСКА пропустил большое количество игр, но благодаря широкой скамейке «Тобол» спокойно восполнял потерю. Существенную разницу в квалификации Лиги конференций Тошич не сделал. Да, эпизодически он приносил пользу и его класс проявлялся, но все же болельщики клуба ожидали большего. В итоге, «Тобол» — чемпион без особого влияния серба, но сам игрок не против остаться в команде. Бывший тренер костанайцев Григорий Бабян считает, что Тошич даже просто в ходе тренировочного процесса способен приносить пользу и на его примере будут расти молодые игроки. Посмотрим, будут ли солидарны со специалистом руководители «Тобола».

Вагнер Лав, «Кайрат»

Бразильский нападающий не спешит завершать карьеру, но судя по всему в «Кайрате» не настроены продлевать с ним контракт. Очевидно, что в этом году Вагнер был менее эффективен, хотя на уровне чемпионата Казахстана он все равно выглядит топ-игроком.

С точки зрения экономики «Кайрат» способен найти игрока моложе и возможно даже с большей отдачей, как показал пример Канте. Именно поэтому действия клуба объяснимы, ну, а период Вагнера в КПЛ в целом получился достаточно продуктивным и ярким.

Хосе Канте, «Кайрат»

Новость о возможном уходе гвинейского форварда стала полной неожиданностью, однако пока подтвержденной информации о трансфере Канте в азербайджанский «Нефтчи» нет.

Трансфер Канте безусловно один из селекционных успехов алматинского клуба. В дебютном сезоне он быстро адаптировался и показал, что может быть полезен при разных стилях игры и тренерах. Кроме того, Канте доказал свой уровень в еврокубках, что очень важно для наших команд.

Если «Кайрат» упустит нападающего, то это негативно скажется не только на алматинцах, но и на всей лиге, в которой и без того немного квалифицированных и продуктивных игроков атаки.

Тигран Барсегян, «Астана»

Практически весь сезон вокруг вингера сборной Армении было множество спекуляций относительно его ухода в другой чемпионат. Сам игрок то и дело подогревал эту историю, подтверждая, что хотел бы покинуть чемпионат Казахстана.

Похоже, сейчас время все-таки пришло. Барсегян так и не выиграл чемпионский титул с «Астаной», а его последний матч в КПЛ запомнился не голами, а уходом команды с поля и сверхэмоциональной реакцией игрока на свист болельщиков в Алматы.

Так или иначе Барсегян один из самых колоритных и действительно полезных иностранцев за последние годы в лиге. Для «Астаны» его уход может стать проблемой, ведь найти столь качественного игрока атаки без статуса легионера в нынешнее время достаточно сложно.

Камо Оганесян, «Кайрат»

Еще один игрок сборной Армении, вышедший на качественно иной уровень в Казахстане. Оганесян также не скрывал, что к нему есть интерес от зарубежных клубов, в частности из России. Есть ощущение, что Камо готов к новому вызову и хочет попробовать себя в других условиях, но в то же время игрока котируют в «Кайрате». Им довольны в руководстве и тренерский штаб во главе с Курбаном Бердыевым опять же ценит качества футболиста, он подходит под нынешнюю схему команды и обладает необходимым функционалом.