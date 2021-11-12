«Ваших дерьмовых денег недостаточно». Хёнесс раскритиковал «ПСЖ» и «Ман Сити»

«Пока что “ПСЖ” и “Манчестер Сити” не выиграли ничего. Они снова проиграют “Баварии”, вот и всё. Конечно не всегда, но зачастую. В этом и есть наша цель. Когда мы их победим, я буду счастлив. Мы им покажем: “Ваших дерьмовых денег недостаточно”, — цитирует Хёнесса Marca со ссылкой на подкаст 11 Leben.



Также Хёнесс раскритиковал президента “ПСЖ” Нассера Аль-Хелаифи.



“Я не знаю, любит ли он футбол. Разница между нами? Я упорно работал, чтобы заработать деньги, а он получил их в качестве подарка. В “ПСЖ” они планируют лишь на один сезон. Это не соответствует моему пониманию. Я смотрю на ситуацию с другой финансовой стороны, не трачу все деньги разом. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наша ситуация была стабильной через три или четыре года”, — заключил Хёнесс.