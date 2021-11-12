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21:03 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ваших дерьмовых денег недостаточно». Хёнесс раскритиковал «ПСЖ» и «Ман Сити»

Бывший президент «Баварии» Ули Хёнесс раскритиковал руководство «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Он заявил, что деньги не принесут этим командам победы в Лиге чемпионов.

Бавария
ПСЖ
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Источник: AFP 2021

«Пока что “ПСЖ” и “Манчестер Сити” не выиграли ничего. Они снова проиграют “Баварии”, вот и всё. Конечно не всегда, но зачастую. В этом и есть наша цель. Когда мы их победим, я буду счастлив. Мы им покажем: “Ваших дерьмовых денег недостаточно”, — цитирует Хёнесса Marca со ссылкой на подкаст 11 Leben.

Также Хёнесс раскритиковал президента “ПСЖ” Нассера Аль-Хелаифи.

“Я не знаю, любит ли он футбол. Разница между нами? Я упорно работал, чтобы заработать деньги, а он получил их в качестве подарка. В “ПСЖ” они планируют лишь на один сезон. Это не соответствует моему пониманию. Я смотрю на ситуацию с другой финансовой стороны, не трачу все деньги разом. Мы всегда стремимся к тому, чтобы наша ситуация была стабильной через три или четыре года”, — заключил Хёнесс.

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