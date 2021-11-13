«Барселона» вернула самого титулованного футболиста в истории. Алвесу 38 лет, но он в полном порядке

В субботу «Барселона» объявила о подписании контракта с Дани Алвесом, который вернулся в клуб на правах свободного агента

До наступления зимнего трансферного окна 38-летний бразилец будет тренироваться с командой, а на поле сможет выйти только в январе

Алвес отыграл за «Барселону» 8 лет (2008−2016), а по окончании контракта перешел в «Ювентус». Позже он успел поиграть за «ПСЖ» и «Сан-Паулу»

За свою карьеру Алвес выиграл 43 трофея (23 из них в составе «Барселоны») — это рекордный показатель за всю историю футбола

Куман не хотел возвращать Дани Алвеса в «Барселону». А вот Хави привлекает в бразильце менталитет победителя и универсальность

Когда в испанской прессе стали появляться слухи о возможных переговорах между «Барселоной» и Дани Алвесом, сперва показалось, что это просто шутка. Следующая мысль — совсем газеты плохо продаются.

Зачем каталонской команде с ее молодым составом и туманными перспективами 38-летний бразилец, не игравший в футбол несколько месяцев?

Идея о возвращении Алвеса на «Камп Ноу» возникает не в первый раз. Когда в конце лета стало понятно, что защитник не вернется в «Сан-Паулу», в Каталонии заговорили о воссоединении с легендой клуба. Однако президент Жоан Лапорта и тренер Роналд Куман опровергли слухи о потенциальных переговорах.

Значит, приглашение Дани Алвеса произошло с подачи Хави. Новый главный тренер «Барселоны» в первые дни работы ясно дал понять — его в первую очередь волнует внутрикомандная дисциплина и изменение культуры в раздевалке. Стало быть, Хави убежден, что Алвес с его менталитетом победителя, неуступчивостью и веселым нравом — один из примеров для подражания каталонской молодежи. В этом молодой специалист мог убедиться во время футбольной карьеры — вместе с бразильцем они отыграли семь лет.

Но Алвеса, очевидно, берут не только на роль чирлидера и дядьки в раздевалке. Несмотря на солидный возраст, в прошлом году бразилец провел 30 матчей в чемпионате Бразилии и помог «Сан-Паулу» выиграть первый трофей за восемь лет. Минувшим летом в составе олимпийской сборной 38-летний Алвес завоевал золотые медали Токио. Физических сил ему должно хватить для того, чтобы минимум проводить по тайму за матч. Тем более что «Барселона», будем откровенны, решает сейчас совсем не те задачи, что при Гвардиоле.

Будет полезна тренерскому штабу «Барсы» и универсальность Алвеса. Мы привыкли воспринимать бразильца как ультраатакующего правого защитника, но за последние несколько лет Дани сменил множество позиций — играл и центральным полузащитником, и атакующим (с «десяткой» на спине), и даже вратарем в Париже выходить приходилось.

Забавно, что из-за финансовых проблем «Барселона» на первое время подписывает контракт с Дани Алвесом стоимостью в 1 евро. В лиге было возмутились, но Жоан Лапорта заверил боссов, что в будущем контракт будет пересмотрен в сторону повышения. До этого времени каждый из нас может гордиться тем, что зарабатывает больше самого титулованного футболиста в мире.

После «Барсы» Алвес собирал трофеи в «ПСЖ» и «Ювентусе». Но главные подвиги совершил в сборной

Алвес покинул «Камп Ноу» летом 2016-го. «Барселона» не сумела удержать высокую планку, задранную в дебютный сезон Луиса Энрике как тренера, и вылетела в четвертьфинале Лиги чемпионов по итогам двух матчей с «Атлетико». После этого Алвес выложил в инстаграме очень странное видео, на котором пародировал свою жену, как бы утешающую футболиста после поражения. Лучо убрал бразильца из состава на следующий матч, а в июне руководство клуба безжалостно рассталось с одним из лучших легионеров в истории клуба — почти так же, как с Луисом Суаресом спустя несколько лет.

Руководство «Барселоны» несправедливо обошлось со мной. Я так чувствую, и вы не сможете меня переубедить. Нельзя отыграть за клуб восемь лет, столько добиться, а потом спокойно смотреть, как о тебе забывают. Менеджеры, игроки и руководители приходят и уходят. «Барсаю» же остается навсегда. Дани Алвес бразильский футболист

Дани Алвес в «Ювентусе» | Источник: AFP 2021

Алвес в качестве свободного агента отправился в Турин, где с «Ювентусом» дошел до финала Лиги чемпионов. Сезон для защитника получился скомканным из-за перелома ноги, но зато личный музей пополнился еще двумя домашними итальянскими титулами. Удивительно, как с кармой Алвеса «Юве» умудрился проиграть «Реалу» в финале ЛЧ.

От итальянского гегемона Дани перешел к французскому и собрал в «ПСЖ» еще одну охапку трофеев за два года, сыграв в 73 матчах — респектабельный показатель для игрока в 35 лет.

Дани Алвес в «ПСЖ» | Источник: AFP 2021

На выходе из «ПСЖ» летом 2019-го Алвес выдал еще один фантастический перфоманс, уже в составе национальной команды. Бразильцы принимали у себя Кубок Америки, и Алвес не просто попал в состав команды, но и был назначен капитаном после того, как тренер Тите лишил повязки нашкодившего Неймара. На пути к титулу Дани отыграл все матчи и был признан самым ценным игроком турнира.

Получив порцию любви от бразильских болельщиков, Алвес принял решение вернуться на родину — в клуб, фанатом которого он был с детства. Встречать самого титулованного футболиста мира в «Сан-Паулу» приехали другие легенды клуба Кака, Луис Фабиано и Эрнанес.

Дани Алвес в «Сан-Паулу» | Источник: AFP 2021

В первые два сезона в «Сан-Паулу» Дани играл центральным и атакующим полузащитником, и только возглавивший команду в этом году Эрнан Креспо вернул бразильца на позицию правого защитника.

«Я крайний защитник, предпочитающий играть в комбинационный футбол. Но у бразильского чемпионата свои особенности, даже в нашей команде не так много коротких передач. Если я буду играть на той позиции, на которой выступал 20 лет, то не смогу оказать влияния на игру. Я хочу помогать одноклубникам становиться лучше, как делал это в предыдущих клубах. А здесь постоянно меняются тренеры. В центре поля я принесу больше пользы команде», — объяснял Алвес.

Выиграв олимпийское золото в Токио, Дани Алвес решил не возвращаться в «Сан-Паулу», несмотря на действующий контракт. Формальный повод — «Сан-Паулу» не заплатил игроку причитающиеся по соглашению деньги за использование его имиджевых прав. Накопилось и других претензий — Креспо не только отобрал у Алвеса позицию в центре поля, но и передал капитанскую повязку вернувшемуся в клуб защитнику Миранде.

Дани почувствовал себя ненужным в клубе мечты. Благо, он вообще очень мечтательный человек и клубов в его карьере было несколько.

Алвес может обойти Гвардиолу по числу матчей за «Барселону». Но играть будет только с января

Алвес говорит, что где-то в глубине души чувствовал, что сможет однажды вернуться на «Камп Ноу». Если так, то у него хорошая интуиция — должно было сложиться множество факторов для того, чтобы 38-летний бразилец стал вновь актуален в Каталонии. Но теперь он может заняться полировкой своего наследия.

Прямо сейчас Дани Алвес находится в топ-25 по числу сыгранных матчей за всю историю «Барселоны». Среди бразильцев Алвес первый с огромным отрывом, среди южноамериканцев второй после Месси, но представляете, каково Дани будет обойти по сыгранным матчам Пепа Гвардиолу? Сейчас экс-полузащитник «Барсы» опережает Алвеса на 16 матчей — отыгрываемое отставание даже с учетом того, что выступать бразилец сможет лишь с января.

Наверное, и сам Гвардиола обрадовался бы такому исходу. В построенной им сильнейшей «Барсе» в истории Дани Алвес был ключевым игроком. Обычно главными героями той команды называют Месси, Хави и Иньесту, Пуйоля и Бускетса. Но Алвес должен стоять с ними в одном ряду.

Во второй половине нулевых система игры «Барселоны» во многом зависела от эффективности игры крайних защитников. Символично, что именно правый защитник Жулиано Беллетти забил решающий гол в финале Лиги чемпионов в 2006 году, когда возрожденная Франком Райкардом «Барселона» вернулась в европейскую элиту. Приобретение Алвеса летом 2008-го позволило Гвардиоле использовать свою схему по максимуму.

В сложные времена болельщики заедают стресс воспоминаниями о былых победах. Возвращение Хави и так привнесло в гиблый сезон элемент ностальгии по команде Гвардиолы. Подписание Дани Алвеса работает по тому же принципу — если всем сразу притвориться, что на дворе 2008 год, вдруг он и правда вернется?

«Перед переходом в “Ювентус” я пообещал руководству: “Вы будете скучать по мне”. Я не имел в виду себя как футболиста. У “Барсы” много талантливых игроков. Я имел в виду мой дух. Руководство отказалось от моей страсти, от крови, которую я готов был пролить всякий раз, когда надевал сине-гранатовую футболку», — писал Алвес четыре года назад.

Ждем, что на первой пресс-конференции Алвес напишет сообщение бывшему президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу, процитировав героя культового сериала:

«Соскучились по мне?».