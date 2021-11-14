Times: «Манчестер Юнайтед» намерен убедить Зидана возглавить клуб

По информации источника, в руководстве «Юнайтед» уверены, что наличие в составе Криштиану Роналду и Рафаэля Варана, ранее выступавших под руководством Зидана в мадридском «Реале», поможет убедить французского специалиста возглавить «красных дьяволов».

Зидан находится без работы с мая, когда он во второй раз ушел с поста главного тренера «Реала».