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16:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Times: «Манчестер Юнайтед» намерен убедить Зидана возглавить клуб

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Руководство английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» намерено убедить Зинедина Зидана возглавить команду, сообщает Times.

Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

По информации источника, в руководстве «Юнайтед» уверены, что наличие в составе Криштиану Роналду и Рафаэля Варана, ранее выступавших под руководством Зидана в мадридском «Реале», поможет убедить французского специалиста возглавить «красных дьяволов».

Зидан находится без работы с мая, когда он во второй раз ушел с поста главного тренера «Реала».

«МЮ», набрав после 11 туров 17 очков, занимает шестое место в таблице английской премьер-лиги. Главный тренер команды Уле-Гуннар Сульшер возглавил «Юнайтед» в 2018 году, этим летом норвежский специалист продлил контракт с клубом до 2024 года.

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