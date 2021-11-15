Уходит из «Астаны»? Исламбек Куат определился со своим будущим
28-летний полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат в следующем сезоне продолжит выступать за «Астану», сообщает pass_goal.
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28-летний полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат в следующем сезоне продолжит выступать за «Астану», сообщает pass_goal.
По данным паблика, футболист, которого ранее сватали в «Актобе», решил остаться в столичном клубе и в ближайшее время подпишет с ним новый контракт.
В КПЛ-2021 Куат сыграл за «Астану» 22 матча, в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу.