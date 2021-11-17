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19:57 (мск), источник: Sports.Ru

Месси — лучший футболист года по версии читателей Goal.com, Роналду — 2-й, Левандовски — 3-й

Спортивный сайт Goal.com представил рейтинг лучших футболистов 2021 года.

ПСЖ
Манчестер Юнайтед
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Источник: Reuters
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По итогам голосования, в котором приняли участие более 14 миллионов человек, первое место занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. У него на 24 голоса больше, чем у нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третьим стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.

В этом году рейтинг составлялся по итогам голосования, в котором читатели Goal.com выбирали между двумя футболистами. В паре Месси — Роналду долгое время лидировал португалец, но аргентинец выиграл с небольшим преимуществом, набрав 50,1% голосов.

Месси также обошел Левандовского, набрав 53,3% голосов против 46,7% у поляка. Это позволило Лионелю возглавить рейтинг.

Топ-10 лучших игроков 2021 года по версии читателей Goal.com:

  1. Лионель Месси («ПСЖ» / Аргентина).
  2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед» / Португалия).
  3. Роберт Левандовски («Бавария» / Польша).
  4. Мохамед Салах («Ливерпуль» / Египет).
  5. Килиан Мбаппе («ПСЖ» / Франция).
  6. Эрлинг Холанд («Боруссия» / Норвегия).
  7. Карим Бензема («Реал» / Франция).
  8. Нголо Канте («Челси» / Франция).
  9. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити» / Бельгия).
  10. Неймар («ПСЖ» / Бразилия).

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