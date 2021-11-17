Месси — лучший футболист года по версии читателей Goal.com, Роналду — 2-й, Левандовски — 3-й
Спортивный сайт Goal.com представил рейтинг лучших футболистов 2021 года.
Спортивный сайт Goal.com представил рейтинг лучших футболистов 2021 года.
По итогам голосования, в котором приняли участие более 14 миллионов человек, первое место занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. У него на 24 голоса больше, чем у нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третьим стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.
В этом году рейтинг составлялся по итогам голосования, в котором читатели Goal.com выбирали между двумя футболистами. В паре Месси — Роналду долгое время лидировал португалец, но аргентинец выиграл с небольшим преимуществом, набрав 50,1% голосов.
Месси также обошел Левандовского, набрав 53,3% голосов против 46,7% у поляка. Это позволило Лионелю возглавить рейтинг.
Топ-10 лучших игроков 2021 года по версии читателей Goal.com: