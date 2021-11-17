Месси — лучший футболист года по версии читателей Goal.com, Роналду — 2-й, Левандовски — 3-й

По итогам голосования, в котором приняли участие более 14 миллионов человек, первое место занял форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. У него на 24 голоса больше, чем у нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Третьим стал форвард «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски.