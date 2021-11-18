Футболист заявил о похищении женой и попал в тюрьму

По информации источника, после объявления о смерти спортсмена его жена получила 1,2 миллиона евро от страховой компании. Однако через три года футболист пришел в посольство Германии в Демократической Республике Конго и заявил, что жена организовала его похищение с целью получения средств от страховой, и только сейчас ему удалось сбежать от нее.

Суд в Германии, где футболист застраховал свою жизнь, не поверил в историю с похищением. В результате Камба и его жена были приговорены к тюремному заключению за мошенничество.