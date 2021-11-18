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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболист заявил о похищении женой и попал в тюрьму

Бывшего футболиста немецкого «Шальке» Янника Камбу и его жену приговорили к трем годам и десяти месяцам тюремного заключения за инсценировку смерти спортсмена. Об этом сообщает The Sun.

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По информации источника, после объявления о смерти спортсмена его жена получила 1,2 миллиона евро от страховой компании. Однако через три года футболист пришел в посольство Германии в Демократической Республике Конго и заявил, что жена организовала его похищение с целью получения средств от страховой, и только сейчас ему удалось сбежать от нее.

Суд в Германии, где футболист застраховал свою жизнь, не поверил в историю с похищением. В результате Камба и его жена были приговорены к тюремному заключению за мошенничество.

Камба — воспитанник системы «Шальке-04». Игроку не удалось пробиться в первую команду. С 2008 года он выступал за клубы низших дивизионов чемпионата Германии. После завершения футбольной карьеры он устроился на работу технологом в химической промышленности.

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