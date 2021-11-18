«Марсель» наказан матчем без болельщиков за беспорядки в игре с «ПСЖ»

Провансальцы наказаны игрой без болельщиков.

Во время встречи болельщики «Марселя» вели себя вызывающе, поэтому полицейским пришлось закрывать щитами нападающего «ПСЖ» Неймара при подачах угловых.

Представители правоохранительных органов защищали футболиста от предметов, которые бросали с трибун.

Таким образом, «Марсель» не сможет рассчитывать на присутствие болельщиков на трибунах во время игры с «Труа» 28 ноября.