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11:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Марсель» наказан матчем без болельщиков за беспорядки в игре с «ПСЖ»

Профессиональная лига Франции вынесла решение по матчу 11-го тура чемпионата Франции между «Марселем» и «ПСЖ».

ПСЖ
МарсельЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2021
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Провансальцы наказаны игрой без болельщиков.

Во время встречи болельщики «Марселя» вели себя вызывающе, поэтому полицейским пришлось закрывать щитами нападающего «ПСЖ» Неймара при подачах угловых.

Представители правоохранительных органов защищали футболиста от предметов, которые бросали с трибун.

Таким образом, «Марсель» не сможет рассчитывать на присутствие болельщиков на трибунах во время игры с «Труа» 28 ноября.

«ПСЖ» продолжает лидировать в чемпионате Франции с 34 очками в 13 матчах, «Марсель» идет на 4-й строчке с 23 очками.

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