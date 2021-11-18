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11:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Поль Погба не вернется на поле в этом году

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не вернется на поле в этом году.

Манчестер Юнайтед
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Источник: AFP 2021

Он пропустит как минимум 6 недель из-за травмы правого бедра, полученной на тренировке со сборной Франции, сообщает AS.

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По информации источника, Погба не будет проходить курс реабилитации во Франции или Англии. Полузащитник отправится с индивидуальным тренером в Объединённые Арабские Эмираты.

Футболист выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 60 млн. Контракт Погба с клубом истекает летом 2022 года. О будущем полузащитника пока неизвестно. Ранее сообщалось, что агент игрока Мино Райола не отрицает возможность того, что полузащитник останется в Манчестере. Сторона француза избрала выжидающую позицию.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Погба провёл 9 матчей и сделал 7 результативных передач.

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