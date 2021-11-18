Текущие события
Футбол. Первый дивизион
17.11
Нефтехимик
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
17.11
КАМАЗ
Волгарь
00
Футбол. Первый дивизион
17.11
Кубань
Алания
55
Футбол. Первый дивизион
17.11
Краснодар-2
СКА-Хабаровск
31
Футбол. Первый дивизион
17.11
Акрон
Факел
20
Футбол. Первый дивизион
17.11
Велес
Спартак-2
21
Все события
16:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Джеррард запретил кетчуп в «Астон Вилле»

Новый главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард сообщил, что запретил своим футболистам употреблять кетчуп.

Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: AFP 2021

«Да, я запретил кетчуп еще до того, как увидел наше меню. У футболистов должен быть правильный менталитет. Они должны стремиться попасть в элиту», — приводит Daily Express слова Джеррарда.

41-летний Джеррард возглавил «Астон Виллу» 11 ноября, до этого он работал в шотландском «Рейнджерс». «Виллианы» занимают 16-е место в турнирной таблице АПЛ с 10 очками в 11 матчах.

Отметим, что ранее Антонио Конте, возглавивший «Тоттенхэм», запретил игрокам есть кетчуп, майонез и сэндвичи.

 10 причин отказаться от алкоголя
Роналду, Левандовски, победители Евро — ЧМ-2022 может лишиться топ-сборных, звезд, а также России. Все из-за политики ФИФА
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь