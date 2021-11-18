СМИ: дни Сульшера в «Манчестер Юнайтед» сочтены

При этом отмечается, что покинет ли Сульшер пост после ближайшей игры, через месяц или даже в конце сезона, пока неизвестно. Но его уход — это лишь вопрос времени. По сообщениям СМИ, экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан рассматривался в числе возможных сменщиков Сульшера. Однако, как отмечает издание, у руководства «Юнайтед» возникают сомнения по поводу его кандидатуры в связи с плохим знанием французом английского языка. Поэтому главный тренер английского «Лестера» Роджерс — более приоритетный вариант.
«МЮ» 6 ноября на своем поле проиграл «Манчестер Сити» со счетом 0:2 в 11-м туре чемпионата Англии. Манкунианцы занимают шестое место в турнирной таблице, на 9 очков отставая от лидирующего лондонского «Челси».
Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Юнайтед» в 2018 году, а в марте следующего года утвержден в должности. В июле текущего года он подписал новый контракт с клубом до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.