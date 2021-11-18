Кандидату на пост главного тренера «Астаны» предложили новый контракт

Благоевич работает с актауской командой уже два сезона. В прошлом году его подопечные заняли десятое место в КПЛ, а в нынешнем — восьмое.



Известно, что Благоевич имеет несколько предложений, в том числе от столичной «Астаны». 48-летний сербский специалист даже прилетал в Нур-Султан на переговоры с клубом.