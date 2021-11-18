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17:47 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидату на пост главного тренера «Астаны» предложили новый контракт

Футбольный клуб «Каспий» предложил новый контракт главному тренеру Срджану Благоевичу. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.

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Источник: ФК "Каспий"

При этом не уточняется, на каких условиях.

Благоевич работает с актауской командой уже два сезона. В прошлом году его подопечные заняли десятое место в КПЛ, а в нынешнем — восьмое.

Известно, что Благоевич имеет несколько предложений, в том числе от столичной «Астаны». 48-летний сербский специалист даже прилетал в Нур-Султан на переговоры с клубом.

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