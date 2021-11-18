Кандидату на пост главного тренера «Астаны» предложили новый контракт
Футбольный клуб «Каспий» предложил новый контракт главному тренеру Срджану Благоевичу. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
Астана
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Футбольный клуб «Каспий» предложил новый контракт главному тренеру Срджану Благоевичу. Об этом сообщает Meta-ratings.kz.
При этом не уточняется, на каких условиях.
Благоевич работает с актауской командой уже два сезона. В прошлом году его подопечные заняли десятое место в КПЛ, а в нынешнем — восьмое.
Известно, что Благоевич имеет несколько предложений, в том числе от столичной «Астаны». 48-летний сербский специалист даже прилетал в Нур-Султан на переговоры с клубом.