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12:35 (мск), источник: Чемпионат.com

В Аргентине полиция застрелила молодого футболиста

В Аргентине произошла трагедия, которая вызвала резонанс футбольной общественности. Полиция застрелила 17-летнего игрока клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса, информирует Marca.

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Согласно сведениям источника, трагедия произошла в районе Барракас — это на юго-востоке Буэнос-Айреса. Лукас Гонсалес вместе с друзьями ехал на автомобиле, в то время как полицейские открыли огонь по транспортному средству.

Представители правоохранительных органов в своём отчёте указали, что молодые люди протаранили полицейскую машину, когда та пыталась остановить их на одном из перекрёстков. В то же время футбольный клуб «Барракас Сентраль» не поддерживает эту версию следствия и требует справедливого расследования инцидента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что на ближайшие несколько дней в команде «Барракас Сентраль» объявлен траур — отменены матчи и тренировки.

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