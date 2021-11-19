В Аргентине полиция застрелила молодого футболиста
В Аргентине произошла трагедия, которая вызвала резонанс футбольной общественности. Полиция застрелила 17-летнего игрока клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса, информирует Marca.
В Аргентине произошла трагедия, которая вызвала резонанс футбольной общественности. Полиция застрелила 17-летнего игрока клуба «Барракас Сентраль» Лукаса Гонсалеса, информирует Marca.
Согласно сведениям источника, трагедия произошла в районе Барракас — это на юго-востоке Буэнос-Айреса. Лукас Гонсалес вместе с друзьями ехал на автомобиле, в то время как полицейские открыли огонь по транспортному средству.
Представители правоохранительных органов в своём отчёте указали, что молодые люди протаранили полицейскую машину, когда та пыталась остановить их на одном из перекрёстков. В то же время футбольный клуб «Барракас Сентраль» не поддерживает эту версию следствия и требует справедливого расследования инцидента.
Отмечается, что на ближайшие несколько дней в команде «Барракас Сентраль» объявлен траур — отменены матчи и тренировки.