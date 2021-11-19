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19:23 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб КПЛ расстанется с воспитанником «Зенита»

«Кызыл-Жар» расстанется с 23-летним воспитанником «Зенита» Сергеем Бугриевым. Об этом сообщает инсайдер Айдын Кожахмет.

Кызыл-Жар
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Отмечается, что российский защитник продолжит карьеру в другом клубе, поскольку петропавловцы не планируют продлевать с ним соглашение на следующий сезон.

Бугриев пришел в «Кызыл-Жар» летом из команды «Томь», за это время успел провести по два матча в КПЛ-2021 и Кубке Казахстана, результативными действиями не отметился.

Подопечные Андрея Карповича завершили чемпионат на четвертом месте.

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