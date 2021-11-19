Клуб КПЛ расстанется с воспитанником «Зенита»

Отмечается, что российский защитник продолжит карьеру в другом клубе, поскольку петропавловцы не планируют продлевать с ним соглашение на следующий сезон.

Бугриев пришел в «Кызыл-Жар» летом из команды «Томь», за это время успел провести по два матча в КПЛ-2021 и Кубке Казахстана, результативными действиями не отметился.