«У них шансов нет». Эксперт дал прогноз на ответные матчи полуфинала Кубка Казахстана

— Есть ли интрига в ответных полуфинальных матчах Кубка Казахстана?

— Здесь уже финалисты однозначно известны. После первых матчей у команд, которые проиграли, шансов выйти в финал нет. Поэтому в решающем матче ожидаем дуэль «Кайрат» — «Шахтер».

— Вы думаете, что «Астана» вообще не сможет дать бой «Кайрату»?

— Конечно, я не думаю, что «Астана» будет спустя рукава играть. У футболистов есть профессиональный контракт и они по любому должны выходить и биться. Естественно, они выходят не для того, чтобы проиграть. Любой хочет победить и уйти с хорошим настроением.

Но будем смотреть реально — «Кайрат» скорее всего не даст «Астане» выиграть. Может, безоговорочной победы алматинцев и карагандинцев не будет, но такой гандикап в три мяча — отыграть у них будет трудно.

— Была информация, что игроки «Шахтера» из-за долгов могут бойкотировать матч с «Тоболом». Если это отчасти правда, то как данная ситуация может повлиять на настрой «горняков»?

— Вероятно, этот вопрос решаемый. Руководство и футболисты должны договориться. Наверное, тут есть демарш со стороны игроков, но, не думаю, что это как-то повлияет на команду. Какой-то компромисс должен быть, потому что на кону перспектива завоевания Кубка и попадание в еврокубки, и здесь все надо сделать, чтобы не упустить этот шанс.

Понятно, что есть долги, но помимо финансовых моментов футболисты наверняка оценивают перспективы. Здесь не такая уж патовая ситуация.