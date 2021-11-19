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20:02 (мск), источник: Vesti.kz

«У них шансов нет». Эксперт дал прогноз на ответные матчи полуфинала Кубка Казахстана

В полуфинальных противостояниях за Кубок Казахстана практически нет интриги, считает известный специалист Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он отметил, что «Астане» и «Тоболу» будет тяжело отыграть отрицательную разницу у «Кайрата» и «Шахтера» соответственно.

Кайрат
Астана
Шахтер Кг
Тобол КсЧемпионат Казахстана: таблица и календарь
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— Есть ли интрига в ответных полуфинальных матчах Кубка Казахстана?

— Здесь уже финалисты однозначно известны. После первых матчей у команд, которые проиграли, шансов выйти в финал нет. Поэтому в решающем матче ожидаем дуэль «Кайрат» — «Шахтер».

— Вы думаете, что «Астана» вообще не сможет дать бой «Кайрату»?

— Конечно, я не думаю, что «Астана» будет спустя рукава играть. У футболистов есть профессиональный контракт и они по любому должны выходить и биться. Естественно, они выходят не для того, чтобы проиграть. Любой хочет победить и уйти с хорошим настроением.

Но будем смотреть реально — «Кайрат» скорее всего не даст «Астане» выиграть. Может, безоговорочной победы алматинцев и карагандинцев не будет, но такой гандикап в три мяча — отыграть у них будет трудно.

— Была информация, что игроки «Шахтера» из-за долгов могут бойкотировать матч с «Тоболом». Если это отчасти правда, то как данная ситуация может повлиять на настрой «горняков»?

— Вероятно, этот вопрос решаемый. Руководство и футболисты должны договориться. Наверное, тут есть демарш со стороны игроков, но, не думаю, что это как-то повлияет на команду. Какой-то компромисс должен быть, потому что на кону перспектива завоевания Кубка и попадание в еврокубки, и здесь все надо сделать, чтобы не упустить этот шанс.

Понятно, что есть долги, но помимо финансовых моментов футболисты наверняка оценивают перспективы. Здесь не такая уж патовая ситуация.

Напомним, «Кайрат» и «Астана» сыграют 20 ноября в Алматы. В первом матче «желто-черные» одержали победу со счетом 3:0. В воскресенье в Костанае встретятся «Тобол» и «Шахтер». В первом поединке карагандинцы выиграли с разгромным результатом — 5:2.

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