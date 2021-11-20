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00:58 (мск), источник: ТАСС

«Бавария» потерпела второе поражение в чемпионате Германии по футболу

ТАСС, 20 ноября. Мюнхенская «Бавария» со счетом 1:2 на выезде проиграла «Аугсбургу» в матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.

Бавария
АугсбургЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: AFP 2021

Забитыми мячами в составе победителей отметились Мадс Педерсен (23-я минута) и Андре Хан (36). У «Баварии» отличился Роберт Левандовский (38).

Польский форвард «Баварии» забил 14-й мяч и является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Германии. Мюнхенский клуб прервал серию из четырех побед подряд в чемпионате и потерпел второе поражение в сезоне.

«Бавария» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Аугсбург» набрал 12 очков и поднялся на 15-е место. В следующем туре «Бавария» 27 ноября примет «Арминию», «Аугсбург» в тот же день на выезде сыграет с «Гертой».

Аугсбург
2:1
Первый тайм: 2:1
Бавария
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