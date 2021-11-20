«Бавария» потерпела второе поражение в чемпионате Германии по футболу

Польский форвард «Баварии» забил 14-й мяч и является лучшим бомбардиром текущего чемпионата Германии. Мюнхенский клуб прервал серию из четырех побед подряд в чемпионате и потерпел второе поражение в сезоне.

«Бавария» с 28 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Аугсбург» набрал 12 очков и поднялся на 15-е место. В следующем туре «Бавария» 27 ноября примет «Арминию», «Аугсбург» в тот же день на выезде сыграет с «Гертой».