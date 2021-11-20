Снова дерби столиц: «Астана» в тяжелом положении из-за первого полуфинала и проблем с составом. Камбэк под вопросом?

Несмотря на позднюю осень, футбольный сезон в Казахстане продолжается: в рамках ответного полуфинального матча нас ждет очередная встреча «Кайрата» и «Астаны». Скажем прямо, команды пошли к игре очень по-разному. Рассказываем, что произошло в столичных клубах за последнее время.

«Астана» активно ищет нового главного тренера. Сообщалось о переговорах с коучем ЦСКА Бабаяном и наставником «Каспия» Благоевичем. Григорий Бабаян подтвердил слухи о переговорах с «Астаной», но сообщил, что остается с армейцами. Срджан Благоевич пока не решил, где продолжит карьеру: решение будет зависеть от бюджета клуба (в данном случае речь о «Каспии», где еще не сформирован бюджет на следующий сезон). «Астану» на матч с «Кайратом», как и в первом полуфинале готовит Ежуров.

Другая проблема — игроки: Рукавина завершил карьеру и попрощался с Казахстаном, Чуперка ушел из команды, Барсегян продолжает отбывать дисквалификацию, сообщалось и об уходе Непогодова.

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Но есть и позитивные новости — клуб наконец-то получил свои серебряные медали КПЛ.

У «Кайрата» также есть проблемы — сообщалось о сокращении бюджета на следующий сезон на 40% (официально никто не подтвердил, но и не опроверг информацию), продление контракта с Бердыевым также под вопросом.

«Кайрат» готовится к матчу основательно — они заранее, после матча с Францией вернули игроков из сборной («Астана» этого не сделала). Но в составе все равно есть проблемы — Небойша Косович заразился коронавирусом и вряд ли сыграет сегодня.

Очень интересный факт в противостоянии «Астаны» и «Кайрата»: столичные никак не могут обыграть алматинцев в этом сезоне (1 ничья и 2 проигрыша).