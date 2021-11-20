Моуринью закончился как тренер. В «Роме» кризис, который разрушит команду к новому году

Моуринью до 2012 года — это лучший тренер в истории футбола. Именно в плане достижения цели, а не тактического наследия: он побеждал везде и с любыми игроками. Создал топовые «Челси» и «Порту», а «Интер»-2010 — вообще квинтэссенция его таланта.

Там были собраны добротные футболисты, но почти все они (кроме Это’О) провели лучшие годы именно у Моуринью — и больше никогда так ярко не играли. И ни в какой из вселенных они бы не обыграли одну из лучших команд в истории — «Барсу» Гвардиолы. Кроме той Вселенной, где их тренировал Жозе.

В «Реале» все тоже было достойно: победа в чемпионате над той же «Барсой», полуфиналы ЛЧ и многочисленные рекорды. Но уже тогда с Моуринью что-то начало происходить — с каждым годом он становился все токсичнее и все хуже воспринимал меняющийся футбол.

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Каждый следующий проект Жозе укладывался в один грустный цикл:

Воодушевляющие начало: прежняя магия имени и харизма Моуринью бодрят игроков, и команда достойно стартует или даже проводит неплохой сезон

В какой-то момент следует неожиданное поражение, но все продолжают верить в Жозе

Дальше — невнятный отрезок и спад: у команды рушится игра, а Моуринью перекладывает вину на всех вокруг (судей, календарь, футболистов и руководство, не сделавшее новых трансферов)

Видимость спасения: заведенные игроки вытаскивают пару матчей, но не на качестве командной игры, а на нервах и желании успокоить Жозе

Уже на этой стадии в клубах Моуринью обычно токсичная обстановка: футболисты делятся на группы, Жозе теряет контакт с запасными и некоторыми звездами

Все это постепенно выливается в глубочайший кризис — и игровой, и психологический, — это вынуждает боссов клуба увольнять Моуринью. Новый тренер приходит на выжженное поле

Так было в «Реале», во второй заход в «Челси», в «МЮ», в «Тоттенхэме» и сейчас начинает происходить в «Роме». Везде Моуринью хорошо начинал, но в какой-то момент уничтожал атмосферу в команде и не давал ей ничего в тактическом плане. Единственное отличие — с каждым новым клубом провал происходил все быстрее. В «Реале», «Челси», «МЮ» — бахнуло лишь на третий сезон, в «Тоттенхэме» — на второй, а в «Роме» грозит случится в первый.

За несколько месяцев Жозе уже сделал и наговорил слишком много, чтобы это прошло бесследно. Дважды он открыто обвинил игроков в поражениях.

Первый раз — после 1:6 от норвежского «Буде-Глимт» в Лиге конференций:

Я хотел дать некоторым игрокам возможность сыграть. Между одной группой футболистов и другой в «Роме» есть существенная разница в классе. Если бы я мог всегда выпускать один состав, то делал бы это. «Буде-Глимт» — более качественная команда, чем мы. По крайней мере, сегодня было так. Те игроки, что вышли в старте у соперника, качественнее, чем те игроки, которых я выпустил сегодня с первых минут. Жозе Моуринью главный тренер «Ромы»

Ни один футболист в мире после таких слов не будет никогда биться за такого тренера. Тем более это очевидная неправда. В прошлом сезоне «Рома», активно используя ротацию, дошла до полуфинала Лиги Европы. И те, кого Жозе уничтожал в Норвегии, активно в этом участвовали: Борха Майораль забил 7 голов, Вильяр и Диавара провели 13 и 10 матчей соответственно, Перес — 9. Полгода назад они прошли набиравший мощь «Аякс», а теперь пускают шесть в Норвегии. Кого винит Жозе? Конечно, игроков.

Второй раз — когда Моуринью вспылил после 2:3 с «Венецией». Причем уже перешел на личности:

Мы создали много моментов. Когда ты, находясь в опасной позиции, не делаешь правильный пас, это расстраивает. Подобное было около 20 раз, когда атакующие игроки вроде Верету и Пеллегрини были рядом с нападающими. Но мы не смогли сделать передачу. Как можно создать столько моментов и не забить? Мы пропустили первый мяч после стандарта, игру при них мы отрабатывали вчера, но все равно ошиблись в защите. Жозе Моуринью главный тренер «Ромы»

Плюс за эти месяцы он несколько раз атаковал судей, намекал, что у него недостаточно хороший состав и что летние трансферы были неправильные. Поэтому вместо вдумчивой работы в «Роме» крепнет токсичная атмосфера противостояния Моуринью — с игроками, которых он публично унизил, с судьями, экспертами и журналистами.

Раньше Моуринью защищал команду, переключая внимания на свою персону, а поздний Жозе защищает себя и веру в то, что он не запутался, не растерял скиллы и не отстал от времени. К сожалению, в этих попытках нынешний Моуринью всегда переходит на личности и винит всех вокруг, поэтому если раньше игроки готовы были умирать за него, верили ему, то сейчас вспоминают работу с ним как один из худших периодов в карьере.

Мхитарян, сбежавший из «МЮ» из-за Моуринью, уже начинает деградировать и в «Роме». Хотя в прошлом сезоне он был в топ-3 ассистентов лиги, набрал 23 очка по «гол+пас» (13+10). В последних матчах Моуринью трижды менял Генриха в перерыве. Сложно найти игрока, которого бы это взбодрило. Такой подход больше смахивает на унижение.

Ранний Жозе был гением психологии, нынешний может только муштровать и подавлять. В современном мире это всегда вызывает протест у игроков. Поэтому очевидно, что если человек не может мотивировать как-то иначе, кроме как добивая футболистов в СМИ, то он закончился как тренер.

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Все усугубляется тем, что в бесконечных внутренних войнах и конфликтах мы потеряли Моуринью-тренера. Прежние его команды (первый «Челси», «Порту», «Интер», «Реал») никогда не играли в автобус, это миф. Он выстраивал прессингующую модель и добивал соперника самым быстрым переходом в атаку.

Последние проекты Моуринью не могут играть даже в автобус. Слабая структура, абсолютное непонимание футболистами, что делать — и в атаке, и в защите. Никто уже не может сказать, какой футбол пытается ставить Жозе. Наверное, даже он сам.

Все эти игровые проблемы проглядываются в «Роме». Поэтому если команду не добьют высказывания Моуринью в СМИ, она просто повалится в футбольном смысле.

Конечно, до последнего хочется верить, что Жозе все исправит — и вернется прежним. Но все указывает на то, что этого не случится.