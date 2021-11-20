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12:27 (мск), источник: Sports.Ru

«Мое сердце не может принять этого»: болельщики реагируют на фото Рамоса и Месси с тренировки «ПСЖ»

Еще полгода назад никто не мог представить, что такое возможно: Серхио Рамос и Лионель Месси тренируются вместе. Бывшие капитаны извечных соперников «Мадрида» и «Барселоны» теперь одноклубники в «ПСЖ».

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Источник: Reuters

Вот реакция болельщиков в Twitter на партнерство Рамоса и Месси:

Dumanji1: «Рамос решил его ухайдокать, чтобы получить красную карточку на тренирвоке?».

felice_119: «Конец футбола».

SaraFCBi: «Представьте, если бы в 2011 вам сказали, что через 10 лет Месси и Рамос будут одноклубниками».

karabeast24: «Я никогда не привыкну к тому факту, что Месси и Рамос теперь в одной команде».

CaptainBlanco6: «На этом фото я вижу двух игроков, более великих, чем их действующий клуб».

AmenPain: «Никогда не думал, что увижу такую картину: капитаны “Мадрида” и “Барселоны” обнимаются и играют за одну команду».

Randomtweet281: «Мое сердце не может принять этих фотографий, где оба улыбаются и обнимают друг друга».

Источник: Reuters

Рамос перешел в «ПСЖ» с серьезной травмой и не тренировался с командой до недавнего времени. Вряд ли мы увидим его в ближайшем матче рядом с Лео.

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