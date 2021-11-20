БАТЭ сыграет в Жодино, минское «Динамо» примет «Неман» в 29-м туре чемпионата Беларуси

Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет в гостях у жодинского «Торпедо-БелАЗа». Конкурент борисовчан в борьбе за серебряные медали столичное «Динамо» примет на своей арене гостей из гродненского «Немана». Еще один претендент на место в призовой тройке «Гомель» встретится у себя дома со «Сморгонью», которая покидает элитный дивизион. Футболисты брестского «Руха», которые также имеют шансы подняться на пьедестал почета, сыграют в гостях у «Слуцка».
Чемпион страны солигорский «Шахтер» в Бресте будет соперничать с местными динамовцами. В Борисове минский «Энергетик-БГУ» встретится с мозырской «Славией», а на поле столичного стадиона «Трактор» футболисты «Минска» сыграют с «Ислочью».
Положение команд после 28 туров: «Шахтер» — 72 очка, БАТЭ — 59, «Динамо» (Минск) — 58, «Рух» — 55, «Гомель» — 55, «Динамо» (Брест) — 38, «Торпедо-БелАЗ» — 36, «Витебск» — 34, «Ислочь» — 34, «Неман» — 31, «Минск» — 30, «Энергетик-БГУ» — 30, «Слуцк» — 29, «Славия» — 28, «Сморгонь» — 17, «Спутник» — 7.
Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий «Гомеля» Андрей Соловей.