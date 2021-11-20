БАТЭ сыграет в Жодино, минское «Динамо» примет «Неман» в 29-м туре чемпионата Беларуси

Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет в гостях у жодинского «Торпедо-БелАЗа». Конкурент борисовчан в борьбе за серебряные медали столичное «Динамо» примет на своей арене гостей из гродненского «Немана». Еще один претендент на место в призовой тройке «Гомель» встретится у себя дома со «Сморгонью», которая покидает элитный дивизион. Футболисты брестского «Руха», которые также имеют шансы подняться на пьедестал почета, сыграют в гостях у «Слуцка».