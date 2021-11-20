Текущие события
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Челси
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ахмат
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Специя
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Бохум
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Гройтер Фюрт
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Алавес
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Герта
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Осасуна
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Эспаньол
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» пропустил четыре мяча от «Ювентуса»
22В Питере — семь! «Зенит» уничтожил «Спартак»
15:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Тухель высказался о возможном уходе Зиеша из «Челси» зимой

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Хакима Зиеша из лондонской команды зимой.

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

«Всё просто. Я много раз говорил, что Хаким был великолепен в предсезонке. После травмы плеча он играл с болью, что не позволило ему быть полностью свободным, а это необходимо для его стиля игры. Теперь он восстановился и активизировался. В команде было несколько травмированных футболистов, и Хаким воспользовался шансом, чтобы получить больше игрового времени. Он многое привнёс в игру команды, это хорошо.

На данный момент мы не задумываемся о будущем Хакима. У нас нет мыслей о возможном трансфере, аренде или о чём-то другом предстоящей зимой. Слухи возникли в СМИ, мы ничего не обсуждали. Хаким не приходил ко мне, чтобы изъявить желание уйти, поэтому сейчас он является полноправным членом команды. Он важен для нас, у него есть амбиции и талант. Мы всегда ожидаем от него лучшей игры», — приводит слова Тухеля Goal.com.

 Украинский боксёр жёстко нокаутировал россиянина!
Российская фигуристка победила в США с уникальной программой!
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь