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18:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» разгромил на выезде «Лестер» в матче 12-го тура АПЛ

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал «Челси».

Лестер
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Источник: Reuters
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Гости одержали разгромную победу — 3:0.

Счёт был открыт в начале первого тайма. На 14-й минуте отличился защитник синих Антонио Рюдигер, ему ассистировал Бенджамин Чилуэлл.

На 28-й минуте гол с передачи Риса Джеймса забил полузащитник Н’Голо Канте.

На 71-й минуте результативный удар после ассиста Хакима Зиеша нанёс полузащитник Кристиан Пулишич.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Полом Тирни. Помогали ему ассистенты Константин Хатцидакис и Нил Дэвис. Резервный рефери — Крейг Поусон.

Лондонский «Челси» набрал 29 очков в 12 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лестер Сити» (15) — на 12-м месте.

В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (23) и «Вест Хэм Юнайтед» (23).

Лестер
0:3
Первый тайм: 0:2
Челси
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