Матч «Бавария» — «Барселона» в ЛЧ может пройти без зрителей

Из-за роста числа заболеваний в регионе федеральная земля Бавария ввела ряд новых ограничений, которые коснутся в том числе футбольных матчей.

Читайте также Три ближайших домашних матча «Лейпцига» пройдут без зрителей

Теперь стадионы разрешено заполнять не более чем на 25% от их вместимости. Таким образом, «Бавария» сможет пустить на «Альянц-Арену» не больше 18 750 зрителей.

Ограничения будут действовать в матчах с «Арминией» (27 ноября) и «Майнцем» (11 декабря) в немецкой Бундеслиге и с «Барселоной» (8 декабря) в Лиге чемпионов.

При этом если заболеваемость в течение семи дней будет превышать 1000 случаев на 100 тысяч человек в сутки, матчи пройдут без зрителей.