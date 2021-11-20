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20:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Матч «Бавария» — «Барселона» в ЛЧ может пройти без зрителей

«Бавария» проведет три следующих домашних матча с ограничением по вместимости трибун из-за новых мер по борьбе с коронавирусом, сообщает сайт мюнхенского клуба.

Бавария
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Источник: AP 2021

Из-за роста числа заболеваний в регионе федеральная земля Бавария ввела ряд новых ограничений, которые коснутся в том числе футбольных матчей.

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Теперь стадионы разрешено заполнять не более чем на 25% от их вместимости. Таким образом, «Бавария» сможет пустить на «Альянц-Арену» не больше 18 750 зрителей.

Ограничения будут действовать в матчах с «Арминией» (27 ноября) и «Майнцем» (11 декабря) в немецкой Бундеслиге и с «Барселоной» (8 декабря) в Лиге чемпионов.

При этом если заболеваемость в течение семи дней будет превышать 1000 случаев на 100 тысяч человек в сутки, матчи пройдут без зрителей.

Сейчас в Баварии в среднем фиксируют больше 600 случаев заражения коронавирусом на 100 тысяч человек.

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