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20:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Аталанта» победила «Специю» в чемпионате Италии, Миранчук не вышел на поле

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. «Аталанта» победила «Специю» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.

Аталанта
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Источник: ФК "Аталанта"

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Марио Пашалич (18-я, 41-я минуты), по мячу забили Дуван Сапата (38, пенальти), Луис Муриэль (83) и Руслан Малиновский (89).

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук остался в запасе.

У «Специи» дублем отметился Мбала Нзола (11, 90+1).

«Аталанта» (25 очков) идет на четвертом месте в турнирной таблице серии А. «Специя» (11) располагается на 16-й строчке.

Аталанта
5:2
Первый тайм: 3:1
Специя
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