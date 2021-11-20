«Аталанта» победила «Специю» в чемпионате Италии, Миранчук не вышел на поле

Встреча в Бергамо завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Марио Пашалич (18-я, 41-я минуты), по мячу забили Дуван Сапата (38, пенальти), Луис Муриэль (83) и Руслан Малиновский (89).

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук остался в запасе.

У «Специи» дублем отметился Мбала Нзола (11, 90+1).