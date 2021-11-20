«Аталанта» победила «Специю» в чемпионате Италии, Миранчук не вышел на поле
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. «Аталанта» победила «Специю» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Аталанта
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. «Аталанта» победила «Специю» в матче 13-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Бергамо завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев.
В составе победителей дубль оформил Марио Пашалич (18-я, 41-я минуты), по мячу забили Дуван Сапата (38, пенальти), Луис Муриэль (83) и Руслан Малиновский (89).
Полузащитник сборной России Алексей Миранчук остался в запасе.
У «Специи» дублем отметился Мбала Нзола (11, 90+1).
«Аталанта» (25 очков) идет на четвертом месте в турнирной таблице серии А. «Специя» (11) располагается на 16-й строчке.