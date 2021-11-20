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21:44 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Барселоны» Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем

По информации журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо, прощальная конференция состоится на следующей неделе.

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 20 ноября. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

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По информации источника, прощальная конференция аргентинца состоится на следующей неделе.

30 октября «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом» (1:1) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании. Агуэро был заменен на 41-й минуте, нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. На данный момент футболист проходит лечение.

Агуэро 33 года, он присоединился к «Барселоне» летом, до этого он на протяжении 10 лет выступал за английский «Манчестер Сити». Также он играл за испанский «Атлетико» и аргентинский «Индепендьенте». В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).

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