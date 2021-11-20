СМИ: футболист «Барселоны» Агуэро завершит карьеру из-за проблем с сердцем
По информации журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо, прощальная конференция состоится на следующей неделе.
По информации журналиста Sky Sport Italia Фабрицио Романо, прощальная конференция состоится на следующей неделе.
ТАСС, 20 ноября. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру из-за проблем с сердцем. Об этом сообщил журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.
По информации источника, прощальная конференция аргентинца состоится на следующей неделе.
30 октября «Барселона» сыграла вничью с «Алавесом» (1:1) в домашнем матче 12-го тура чемпионата Испании. Агуэро был заменен на 41-й минуте, нападающий пожаловался на дискомфорт в груди. Медицинское обследование выявило у аргентинца тахикардию. На данный момент футболист проходит лечение.
Агуэро 33 года, он присоединился к «Барселоне» летом, до этого он на протяжении 10 лет выступал за английский «Манчестер Сити». Также он играл за испанский «Атлетико» и аргентинский «Индепендьенте». В составе сборной Аргентины Агуэро становился олимпийским чемпионом (2008), финалистом чемпионата мира (2014) и обладателем Кубка Америки (2021).