«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Уотфорду»
Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Манчестер Юнайтед».
Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Викарэйдж Роуд» в Уотфорде в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Манчестер Юнайтед».
Хозяева одержали победу — 4:1.
На 7-й минуте судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «красных дьяволов». К точке подошёл нападающий Исмаила Сарр, который не смог переиграть Давида де Хеа, но на добивании сыграл защитник Кико Фемения.
После просмотра момента с добиванием мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» на VAR, арбитр заставил «Уотфорд» перебить пенальти. Сарр во второй раз решился подойти к одиннадцатиметровой отметке, но-де Хеа снова парировал удар форварда.
На 28-й минуте отличился нападающий «Уотфорда» Джошуа Кинг, ему ассистировал Эммануэль Деннис. На 44-й минуте Сарр забил гол после передачи Фемения.
На 50-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Донни ван-де Бек сократил отставание своей команды в счёте. Голевую передачу отдал Криштиану Роналду.
На 69-й минуте капитан «Юнайтед» Харри Магуайр получил вторую желтую карточку и был удален.
В добавленное ко второму тайму время форвард хозяев Жуан Педро после паса Денниса забил третий мяч своей команды в ворота «Манчестер Юнайтед». Через четыре минуты отличился Деннис.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогали ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.