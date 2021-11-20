Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере

Об этом сообщает OptaJean.

Француз сумел отличиться спустя 1 минуту и 41 секунду с начала встречи.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе принял участие в 13 матчах, в которых сумел отличиться восемь раз.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.