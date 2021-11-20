Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Милан
Футбол. Зарубежный
23:00
Ренн
Монпелье
Футбол. Зарубежный
23:00
Барселона
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
20:30
Унион Б
Герта
20
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Арсенал
40
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Ювентус
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
21
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Нант
31
Футбол. Зарубежный
18:15
Севилья
Алавес
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Астон Вилла
Брайтон
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Кристал Пэлас
33
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм Юнайтед
10
Футбол. Зарубежный
18:00
Норвич
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Брентфорд
33
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Вольфсбург
22
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д
Штутгарт
21
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия М
Гройтер Фюрт
40
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Аталанта
Специя
52
Футбол. Премьер-лига
16:30
Локомотив
Ахмат
12
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Лестер
Челси
03
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Урал
11
Все события
Фоторепортажи
10Сауль Альварес стал абсолютным чемпионом мира
8«Краснодар» — «Спартак»: главное о центральном матче выходных
21:51 (мск), источник: Газета.Ру

Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе в матче 14 тура чемпионата Франции против «Нанта» забил самый быстрый мяч в своей карьере.

ПСЖ
НантЧемпионат Франции: таблица и календарь
Наверх
Источник: AP 2021

Об этом сообщает OptaJean.

Во время загрузки произошла ошибка.

Француз сумел отличиться спустя 1 минуту и 41 секунду с начала встречи.

Читайте также
«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Нант». Месси забил первый гол в чемпионате Франции

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе принял участие в 13 матчах, в которых сумел отличиться восемь раз.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» в 2017 году. В составе команды он стал трехкратным чемпионом Франции (2017/18, 2018/19, 2019/20), двукратным обладателем Кубка лиги (2017/18, 2019/20) и Суперкубка страны (2019, 2020), а также трехкратным победителем Кубка Франции (2017/18, 2019/20, 2020/21).

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет €160 млн. На данный момент француз является самым дорогим футболистом планеты.

Ранее сообщалось, что Мбаппе в феврале может заключить предварительное соглашение с мадридским «Реалом».

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 1:0
Нант
 Родители подожгли сына, узнав, что он женился не на той
Пожарные назвали место возгорания в квартире Марины Хлебниковой
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь