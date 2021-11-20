«Астон Вилла» уверенно обыграла «Брайтон» в дебютном матче Джеррарда во главе клуба

Хозяева одержали победу — 2:0.

Счёт был открыт в концовке второго тайма. На 84-й минуте отличился нападающий Олли Уоткинс, ему ассистировал Эшли Янг. Через пять минут защитник Тайрон Мингз удвоил преимущество своей команды.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Помогали ему ассистенты Гари Бесвик и Адам Нанн. Резервный рефери — Стюарт Атвелл.

«Брайтон» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Астон Вилла» (13) — на 16-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.