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21:32 (мск), источник: Матч ТВ

«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Нант». Месси забил первый гол в чемпионате Франции

«ПСЖ» дома обыграл «Нант» в 14-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:1.

ПСЖ
НантЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: AP 2021

Счет в игре на 2-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 65-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления вратаря Кейлора Наваса. Затем гости сравняли счет на 76-й минуте благодаря Рандалю Коло.

Несмотря на пропущенный мяч, «ПСЖ» все-таки смог вырвать победу. На 82-й минуте в свои ворота забил защитник «Нанта» Деннис Аппиа, а на 87-й минуте впервые в чемпионате Франции отличился Лионель Месси. Для этого ему понадобилось провести в турнире 6 игр.

Во время загрузки произошла ошибка.

«ПСЖ» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. «Нант» — 11-й (18).

В следующем туре парижане встретятся в гостях с «Сент-Этьеном» 28 ноября. «Нант» днем ранее сыграет в гостях с «Лиллем».

ПСЖ
3:1
Первый тайм: 1:0
Нант
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