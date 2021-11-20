«ПСЖ» в меньшинстве обыграл «Нант». Месси забил первый гол в чемпионате Франции

Счет в игре на 2-й минуте открыл Килиан Мбаппе. На 65-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления вратаря Кейлора Наваса. Затем гости сравняли счет на 76-й минуте благодаря Рандалю Коло.

Несмотря на пропущенный мяч, «ПСЖ» все-таки смог вырвать победу. На 82-й минуте в свои ворота забил защитник «Нанта» Деннис Аппиа, а на 87-й минуте впервые в чемпионате Франции отличился Лионель Месси. Для этого ему понадобилось провести в турнире 6 игр.

«ПСЖ» с 37 очками возглавляет турнирную таблицу. «Нант» — 11-й (18).