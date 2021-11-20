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20 ноября, источник: Sports.Ru

Кошмар «МЮ» продолжается: 1:4 от «Уотфорда»

Магуайр глупо удалился и швырнул повязку, Де Хеа опять подставляют.

Уотфорд
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Ман Юнайтед» продолжает барахлить: теперь разгромное поражение 1:4 «Уотфорду» (17-е место до тура). Команда Сульшера пропустила два уже в первом тайме, еще два мяча прилетели в конце игры. Незабитый пенальти, удаление и даже гол многострадального Ван де Бека — было очень жарко!

Источник: Reuters

Мучения начались на старте: Джошуа Кинг заработал пенальти, а бить отправился Исмаила Сарр — Де Хеа вытащил, но первым к мячу подоспел Кико Фемения, который и добил его в сетку — на табло загорелись 1:0 уже на 9-й минуте игры.

Но здесь «Манчестеру» повезло: Фемения вбежал в штрафную еще до удара, что и дало ему преимущество перед игроками «Юнайтед». Включился ВАР и пенальти заставили перебить.

Почему именно перебить? Видимо, ВАР посчитал, что Уан-Биссака тоже влетел раньше времени. Если бы вбежал только футболист «Уотфорда», судья должен был назначить свободный удар в пользу «МЮ».

Но со второй попытки Сарр тоже не забил — удар пришелся почти по центру и Де Хеа потащил его ногой. К вратарю точно никаких претензий.

Но дальше «Уотфорд» не прощал — сначала забил два усилиями Джошуа Кинга и Исмаила Сарра. В первом тайме «МЮ» был предельно плох: уступили 2:11 по ударам (1:4 — в створ), Команда Сульшера превзошла «Уотфорд» только по владению (62 на 38), но такая игра устраивала хозяев: они атаковали после быстрых выпадов.

Казалось, «МЮ» способен на очередной сказочный камбэк: на 50-й скидку Криштиану Роналду головой замкнул многострадальный Донни ван-де Бек — 2:1. Мечты о хотя бы одном очке разрушил Харри Магуайр — потерял мяч у своей штрафной, срубил Клеверли и получил вторую желтую на 69-й минуте. Защитник схватил два предупреждения за 7 минут, это его первое удаление за 121 игру в «МЮ». А ведь он капитан — и с обидой бросил повязку на землю, отправившись в раздевалку.

В концовке «Уотфорд» довел победу до крупной: сначала Жоао Педро отправил мяч между ног Де Хеа, а затем забил Эммануэль Деннис, который стал главной звездой матча (сделал 1+2).

Источник: Reuters

Грусть «Ман Юнайтед» — в цифрах

• «МЮ» проиграл 5 из 7 последних матчей в АПЛ и победил лишь раз. Дальше — гостевая игра с «Челси».

• «Юнайтед» пропустил 29 голов во всех турнирах в этом сезоне. Среди клубов АПЛ больше пропустили только «Лестер» и «Норвич» — по 30.

• 1:4 — крупнейшее за 32 года поражение «МЮ» в АПЛ от команды, поднявшейся из Чемпионшипа. В сентябре 1989-го «Юнайтед» со счетом 1:5 проиграл только что вернувшемуся в высшую лигу «Ман Сити».

• У Криштиану Роналду тоже не клеится: всего 1 гол в последних 7 матчах чемпионата.

Теперь Сульшера все-таки уволят?

Уотфорд
4:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Юнайтед
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