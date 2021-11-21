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00:09 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ювентус» одолел «Лацио» благодаря двум голам Бонуччи с пенальти

«Ювентус» одержал победу над «Лацио» в матче 13-го тура чемпионата Италии.

Лацио
ЮвентусЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

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Оба гола забил центральный защитник Леонардо Бонуччи, дважды реализовавший пенальти. В первом тайме 11-метровый заработал Альваро Мората, а во втором — Федерико Кьеза.

«Ювентус» занимает шестую позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата, команда Массимилиано Аллегри набрала 21 очко. «Лацио» (21) идёт пятым.

Первую строчку занимает «Наполи» (32), опережающий «Милан» по дополнительным показателям. Также в четвёрке «Интер» и «Аталанта», набравшие по 25 баллов.

В следующем туре «Ювентус» 27 ноября примет на своём поле «Аталанту». «Лацио» 28 ноября сыграет на выезде с «Наполи».

Лацио
0:2
Первый тайм: 0:1
Ювентус
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