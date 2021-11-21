«Ювентус» одолел «Лацио» благодаря двум голам Бонуччи с пенальти

Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Оба гола забил центральный защитник Леонардо Бонуччи, дважды реализовавший пенальти. В первом тайме 11-метровый заработал Альваро Мората, а во втором — Федерико Кьеза.

«Ювентус» занимает шестую позицию в турнирной таблице итальянского чемпионата, команда Массимилиано Аллегри набрала 21 очко. «Лацио» (21) идёт пятым.

Первую строчку занимает «Наполи» (32), опережающий «Милан» по дополнительным показателям. Также в четвёрке «Интер» и «Аталанта», набравшие по 25 баллов.