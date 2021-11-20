«Ливерпуль» разгромил дома «Арсенал» со счетом 4:0

Хозяева одержали разгромную победу — 4:0.

Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился Садио Мане, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. На 52-й минуте гол забил Диогу Жота.

На 73-й минуте результативный удар после ассиста Мане нанёс нападающий Мохамед Салах. На 77-й минуте забил форвард Такуми Минамино, голевую передачу отдал Александер-Арнольд.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.