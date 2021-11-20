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20 ноября, источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» разгромил дома «Арсенал» со счетом 4:0

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Арсенал».

Ливерпуль
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Источник: AP 2021

Хозяева одержали разгромную победу — 4:0.

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Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился Садио Мане, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. На 52-й минуте гол забил Диогу Жота.

На 73-й минуте результативный удар после ассиста Мане нанёс нападающий Мохамед Салах. На 77-й минуте забил форвард Такуми Минамино, голевую передачу отдал Александер-Арнольд.

Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.

«Ливерпуль» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (20) — на 5-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.

Ливерпуль
4:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
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