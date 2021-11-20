«Ливерпуль» разгромил дома «Арсенал» со счетом 4:0
Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Арсенал».
Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Арсенал».
Хозяева одержали разгромную победу — 4:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился Садио Мане, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. На 52-й минуте гол забил Диогу Жота.
На 73-й минуте результативный удар после ассиста Мане нанёс нападающий Мохамед Салах. На 77-й минуте забил форвард Такуми Минамино, голевую передачу отдал Александер-Арнольд.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Ливерпуль» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (20) — на 5-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.