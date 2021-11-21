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00:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Атлетико» на последних минутах обыграл «Осасуну» в матче Примеры

«Атлетико» дома победил «Осасуну» в 14-м туре чемпионата Испании по футболу.

Атлетико
ОсасунаЧемпионат Испании: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев: на 87-й минуте отличился Фелипе.

В турнирной таблице «Атлетико» идет четвертым, набрав 26 очков в 13 играх. Команда не проигрывает в шести матчах чемпионата подряд. «Осасуна» располагается на восьмой строчке, имея в активе 19 очков после 14 игр. В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Кадисом» 28 ноября, «Осасуна» днем позже примет «Эльче».

24 ноября мадридский клуб дома сыграет с итальянским «Миланом» в пятом туре Лиги чемпионов.

Атлетико
1:0
Первый тайм: 0:0
Осасуна
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