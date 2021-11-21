«Атлетико» на последних минутах обыграл «Осасуну» в матче Примеры

В турнирной таблице «Атлетико» идет четвертым, набрав 26 очков в 13 играх. Команда не проигрывает в шести матчах чемпионата подряд. «Осасуна» располагается на восьмой строчке, имея в активе 19 очков после 14 игр. В следующем туре «Атлетико» на выезде сыграет с «Кадисом» 28 ноября, «Осасуна» днем позже примет «Эльче».